Achille Lauro sbanca al Circo Massimo e annuncia l' Olimpico 2026

Comuni emozioni sotto il cielo di Roma, Achille Lauro conquista il Circo Massimo e svela il suo grande sogno: il primo stadio. Con alle spalle una carriera straordinaria e un pubblico in delirio, l'artista annuncia il concerto il 10 giugno 2026 all'Olimpico, creando un legame indissolubile tra musica, passione e la città eterna. Un evento imperdibile che promette di scrivere una nuova pagina nella storia musicale della capitale.

"Non c'è cosa migliore di annunciare il mio primo stadio qui a Roma, con la mia gente, la mia famiglia". Le urla del pubblico sovrastano quasi la voce di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, quando, alla fine del concerto al Circo Massimo e subito dopo la proiezione di un video che ripercorre la sua carriera, l'artista annuncia il suo primo stadio. L'appuntamento è fissato per il 10 giugno 2026 all' Olimpico di Roma. Titolo: "Comuni Immortali". Dopo il doppio soldout nella capitale e le tante date con posti già esauriti nel tour dei palazzetti 2026, il cantante è pronto a fare il passo avanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net