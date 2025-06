Achille Lauro l’abbraccio a Roma | Finalmente a casa – Video

Achille Lauro conquista il cuore di Roma con un concerto indimenticabile al Circo Massimo, la sua prima tappa nel 2025. In un abito rosso mozzafiato, ha aperto lo spettacolo con ‘Amor’, una toccante dedica alla città eterna e al suo pubblico. La voce di Lauro risuona tra le antiche mura, celebrando il ritorno a casa e creando un’esperienza unica per i 14mila presenti. Un’emozione che resterà impressa nella memoria di tutti.

(Adnkronos) – In abito rosso, Achille Lauro ha aperto il suo attesissimo show al Circo Massimo a Roma, prima delle due uniche date del 2025. Ad aprire il concerto ‘Amor’, la sua dedica a Roma e ultimo singolo. "Roma, lusingato di essere qui questa notte. Siete stupendi. Finalmente a casa", ha detto l'artista ai 14mila . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

