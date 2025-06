Achille Lauro difende Mengoni da critiche look | Rispettare scelte artistiche

Achille Lauro si schiera a difesa di Marco Mengoni, bersaglio di critiche sui social per i suoi look. Con il suo tipico spirito di rispetto e libertà artistica, Lauro sottolinea l’importanza di valorizzare le scelte individuali nel mondo dello spettacolo. Prima del suo show al Circo Massimo, ha affermato: "Mengoni è grande…". Un messaggio di solidarietà che invita a celebrare la diversità creativa e a lasciar spazio alla personalità di ogni artista.

(Adnkronos) – Achille Lauro prende le difese di Marco Mengoni, finito nel mirino dei social per i look scelti per il suo tour. "Credo che si debbano rispettare il lavoro e le scelte artistiche di ognuno", ha dichiarato Lauro prima del suo show al Circo Massimo in un incontro con la stampa. "Mengoni è grande . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lauro - mengoni - achille - look

Estate 2025: Vasco Rossi 13 appuntamenti, Ultimo record e tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe - L'estate 2025 si prepara a essere epica nel panorama musicale italiano, con Vasco Rossi che annuncia 13 imperdibili concerti e il tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe che promette emozioni forti.

Il nuovo look di Achille Lauro, immortalato durante le audiction della nuova stagione di X Factor Italia: che ne pensate? #AchilleLauro Vai su Facebook

Achille Lauro difende Marco Mengoni, ecco perché: cosa è successo; Achille Lauro ed Elodie a Sanremo 2025, il duetto e il testo della cover mix; Sanremo 2025, Damiano David super ospite con un omaggio a Lucio Dalla. E per le lettrici di Novella 2000 è l’uomo più bello d’Italia: la classifica.

Achille Lauro difende Mengoni da critiche look: "Rispettare scelte artistiche" - Achille Lauro prende le difese di Marco Mengoni, finito nel mirino dei social per i look scelti per il suo tour. Scrive msn.com

Achille Lauro conquista il Circo Massimo. «Ora punto all'Olimpico» - Con pantaloni, camicia rossi e fontane d’artificio sulle note di «Amor» e del refrain «Abbracciami Roma», Achille Lauro ha aperto ieri il primo dei due live al Circo Massi ... Lo riporta corriere.it