Achille Lauro al Circo Massimo | la scaletta del concerto

Sale l'attesa per uno degli eventi più attesi dell'estate romana: Achille Lauro torna dal vivo questa sera, sabato 29 giugno, sul prestigioso palco del Circo Massimo, per la prima delle due date-evento che segnano il suo ritorno alla dimensione live dopo mesi di silenzio concertistico. Un ritorno in grande stile, già sold-out da tempo, con 28.000 spettatori attesi, tutti con posto a sedere. Il secondo appuntamento è previsto per martedì 1° luglio. Non ci saranno artisti di apertura: l'inizio del concerto è fissato alle ore 21, e sarà una vera e propria celebrazione della carriera dell'artista, che ha recentemente intrapreso una nuova fase musicale con i singoli Incoscienti giovani (in gara all'ultimo Festival di Sanremo) e Amor.