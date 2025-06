Aceto e Brandano | è Oca Il re della Piazza trionfa

accomuna tradizione e passione, portando alla ribalta un’epopea di vittorie e sfide indimenticabili. Con il numero 5 come guida, riviviamo i trionfi di un intramontabile Palio, dove ogni corsa racconta l’anima di una contrada, tra storia, emozioni e un pizzico di audacia. E così, anche nel 1985, la leggenda continua a scrivere pagine di gloria, confermando che il vero re della piazza è, sempre stato, e sempre sarà, il cuore pulsante di questa passione.

In questa ricostruzione storico-sentimentale di cinquant'anni di Palio, con il numero 5 che ci guida, eccoci alla carriera del 2 luglio 1985. Senza togliere nulla alla potenza del cavallo Brandano, già allora un mito della piazza, questo successo della Nobile Contrada dell'Oca porta l'inconfondibile firma di Andrea Degortes detto Aceto. Successo voluto, cercato, con assoluta padronanza, uno stile "cattivo e determinato", un qualcosa che assomiglia a un dominatore più che a un ottimo fantino. Intanto la Tratta ha dato il suo responso: oltre la discesa di Brandano in Fontebranda, c'è Benito che per la terza volta va nel Leocorno, ci sarà poi addirittura una quarta.