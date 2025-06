Accoltellato nella notte e abbandonato agonizzante in strada | muore poco dopo è giallo

Una notte di orrore a Roma: un uomo, trovato accoltellato e abbandonato in strada, perde la vita dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. La scena drammatica si è svolta nella zona della Montagnola, lasciando la comunità sgomenta e le forze dell'ordine al lavoro per scoprire l’identità della vittima e il movente di questo tragico episodio. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa intricata indagine.

È stato trovato con una profonda ferita da arma da taglio all'altezza 399 della via Cristoforo Colombo, a Roma, nella zona della Montagnola. Vittima un uomo non ancora identificato, morto poco dopo nonostante i tentativi di soccorrerlo dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it

