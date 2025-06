Accesso al TFA Sostegno X ciclo | valido il servizio in corso ma attenzione alla scadenza per il titolo di studio

Se sei interessato al TFA Sostegno X ciclo, è fondamentale conoscere i dettagli: il servizio in corso è valido per l'accesso alle prove scritte, ma attenzione alla scadenza del titolo di studio, che deve essere conseguito entro la data prevista nei bandi universitari. Nessun accesso con riserva è previsto, a meno che non si rispettino rigorose condizioni. Ecco tutto quello che devi sapere per prepararti al meglio.

Il TFA Sostegno X ciclo, bandito con DM n. 436 del 26 giugno 2025, ammette il conteggio del servizio svolto nel 202425 per l’accesso diretto alle prove scritte. Il titolo di studio deve essere in possesso entro la data di scadenza indicata nei bandi universitari. Nessun accesso con riserva è previsto, salvo per i titoli . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

