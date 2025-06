Accesso a Medicina e Odontoiatria aperte le iscrizioni | info su termini e semestre filtro

Se sogni di intraprendere una carriera in medicina o odontoiatria, questa è la tua occasione! Le iscrizioni su Universitaly per i corsi a Ferrara sono aperte fino alle ore 17 del 25 luglio. Ricorda che entro questa data dovrai completare anche tutte le procedure sul portale dell’ateneo. Non perdere l’opportunità di iniziare il tuo percorso formativo: preparati a fare il primo passo verso un futuro di successi.

Sono aperte le iscrizioni su Universitaly per aspiranti medici e odontoiatri a Ferrara. Il termine è previsto entro e non oltre le 17 del 25 luglio. Entro la stessa data, sarà necessario completare la procedura di iscrizione con i passaggi previsti sul portale dell'ateneo scelto per frequentare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

