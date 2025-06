AC Milan dice addio a Joao Félix e Kyle Walker

L’AC Milan dice addio a Joao Félix e Kyle Walker, segnando una svolta nella sua rosa per la seconda metà della stagione. La partenza del talentuoso attaccante portoghese e del dynamico laterale inglese apre nuovi scenari per il club milanese, che si prepara a riorganizzare le sue strategie di mercato. Lettori di JustCalcio.com, vi aggiorniamo in tempo reale sulle ultime novità di Serie A: scoprite cosa riserva il futuro ai rossoneri!

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Joao Félix vuelve a ser jugador del Chelsea. El luso, cedido este final de temporada en el AC Milan, termina su etapa en Italia y regresa a la disciplina ‘blue’. Así lo ha hecho saber el equipo rossoneri este sábado con un tuit en el que se despedía del delantero deseándole “lo mejor para el futuro, Joao”. Con una temporada floja tras su etapa en el FC Barcelona, Joao Félix, que no tiene la confianza de los dirigentes londinenses para vestir de nuevo la camiseta del ‘león’, espera poder resolver su futuro en las próximas semanas y encontrar otro equipo que quiera mostrarle confianza, y donde volver a recuperar la ilusión. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

