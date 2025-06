Ac Lissone è rivoluzione Ecco il nuovo staff tecnico

a raggiungere che mantenere. La rivoluzione in casa Ac Lissone segna un nuovo capitolo: un cambio radicale nello staff tecnico e dirigenziale per rilanciare il club verso nuovi traguardi. La strada è tracciata, le sfide sono tante, ma con una squadra rinnovata e un progetto ambizioso, il futuro promette di essere brillante. E ora, prepariamoci a scoprire cosa riserverà questa entusiasmante stagione.

Svolta completa a Lissone. Cambia tutto. Dall’allenatore al direttore sportivo, anzi ai direttori sportivi che a partire da questa stagione agonistica saranno addirittura due. Ma partiamo dalla panchina che non sarĂ piĂą occupata, come è noto da tempo, da Ivan Iotti. Non gli è stato sufficiente qualificarsi ai playoff per mantenerla. In casa Ac Lissone l’obiettivo dichiarato dal nuovo presidente Giacomo Lorusso era l’Eccellenza, fallito sia attraverso la via del campionato che della Coppa Italia. Iotti è andato all’Ausonia, sponda milanese, scelto da Glauco Paggetta e ha preso il posto di Marco Varaldi che ritrova l’Eccellenza a Besnate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it