abusi rituali e violenze sui minori ne discute il parlamento di israele

Il Parlamento di Israele si apre a un dibattito urgente e drammatico sulla piaga degli abusi rituali e delle violenze sui minori, portando alla luce testimonianze sconvolgenti provenienti principalmente dalle comunità ultraortodosse. Durante la sessione speciale della Knesset, donne coraggiose hanno condiviso storie di orrori subiti tra le mura sacre, svelando un lato oscuro di pratiche religiose che richiedono interventi immediati e decisivi. Ad aggravare il quadro, la denuncia delle...

Martedì 3 giugno 2025, in occasione di una sessione speciale dei lavori della Knesset, il Parlamento monocamerale di Israele, sono state raccolte le deposizioni di diverse donne, per lo più appartenenti alle comunità ultraortodosse ebraiche, che hanno raccontato orrende storie di abusi subiti durante l’infanzia, in occasione di “rituali sessuali sadici”, celebrati in concomitanza con cerimonie religiose. Ad aggravare il quadro, la denuncia delle negligenze e omissioni delle autorità preposte, che avrebbero “lasciato correre” o insabbiato il tutto. Qui non parliamo di narrazione perpetrate dai nemici di Israele o da frange antisemite, ma di deposizioni ufficiali, riprese da tutti i maggiori organi di informazione dello Stato ebraico, e ripresi in Italia da alcune testate indipendenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com