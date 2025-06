Abc a rischio il futuro dell' azienda pubblica e dei dipendenti L' Ugl | No alla gestione privata

L'incerta situazione di ABC preoccupa il futuro dell'azienda pubblica e dei suoi dipendenti, con l'Ugl e i lavoratori che temono per la stabilità occupazionale. L'incontro con l'amministrazione comunale di Latina non ha portato rassicurazioni, anzi, ha acceso ancora di più i timori di un possibile passaggio alla gestione privata. La battaglia per difendere l'azienda pubblica e i posti di lavoro continua, perché il futuro di ABC dipende dalla volontà di trovare soluzioni condivise e sostenibili.

L'incontrro con l'amministrazione comunale di Latina non ha per nulla tranquillizzato i lavoratori di Abc e il sindacato che li segue, Ugl Psa. Il Comune, da parte sua, di fronte allo stallo in cui si trova l'azienda speciale pubblica, continua a ribadire le difficoltà economiche legate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

