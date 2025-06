Abbronzati freschi e idratati | la top ten dei cibi che aiutano a prendere il sole in salute

Se desideri sfoggiare un’abbronzatura radiosa e duratura, è fondamentale combinare protezione e alimentazione. Coldiretti Puglia ci guida in un viaggio tra i cibi più efficaci per preparare la pelle al sole, mantenendola fresca e idratata. Scopri la top ten dei cibi che, integrati nella tua dieta, possono aiutarti a prendere il sole in salute, perché la bellezza nasce anche da dentro.

Con le temperature da bollino rosso e l’afa che spinge sempre più pugliesi verso le spiagge, arriva anche il vademecum di Coldiretti Puglia per un’abbronzatura sana e sicura. Non solo protezione solare e buon senso: anche la tavola può diventare un alleato prezioso per conquistare una tintarella. 🔗 Leggi su Baritoday.it

