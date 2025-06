Abbonamenti a 1.200 euro rinnovati senza preavviso e prezzi rialzati | cosa c’è dietro al business delle palestre

un vero e proprio lusso, lasciando molti clienti insoddisfatti e frustrati. Dietro a questo business ci sono strategie di mercato che puntano a massimizzare i profitti, spesso a discapito della trasparenza e della soddisfazione degli utenti. È fondamentale conoscere i propri diritti e scegliere con attenzione, perché allenarsi a Milano e Roma non dovrebbe mai diventare un privilegio riservato a pochi.

Andare in palestra a Milano non è per tutti. Insieme a Roma, il capoluogo lombardo è la città dove fare fitness costa di più. Gli ultimi dati disponibili parlano di una media di 52 euro al mese. Se poi i prezzi degli abbonamenti vengono alzati senza avvisare prima i clienti, allenarsi diventa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

