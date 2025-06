Abbiamo Provato la Demo di The Secret of Monkey Island

Abbiamo provato la demo di The Secret of Monkey Island, un vero pilastro delle avventure grafiche. Se sei un appassionato o un nostalgico degli anni ’90, questa pietra miliare ti conquisterà ancora una volta. La demo "Passport to Adventure" (1990) offre uno scorcio affascinante nel mondo di Guybrush Threepwood e delle sue avventure. Un pezzo di storia dei videogiochi che merita di essere riscoperto e celebrato.

La demo è un affascinante scorcio della versione in sviluppo di Monkey Island, con alcune differenze interessanti rispetto al gioco finale. Ecco cosa abbiamo scoperto: Mêlée Island è più limitata: Nella demo, puoi esplorare solo una parte della città.

