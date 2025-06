Abbiamo le vere armi in mano possiamo partire da noi Si cominci dalla cultura e dall’educazione | Ghali e il discorso per Gaza a Non in mio nome

In un mondo spesso diviso, le vere armi sono la cultura e l’educazione, strumenti potenti per costruire ponti e promuovere pace. Ghali, con il suo intervento a "Non in mio nome" a Roma, ha dimostrato che il dialogo e l’umanità possono essere le nostre più grandi risorse. È nel nostro impegno quotidiano che possiamo davvero cambiare il futuro: partiamo da noi, perché il cambiamento inizia con le parole e le azioni di tutti noi.

Ghali è apparso a sorpresa sul palco dell’evento “Non in mio nome” in supporto di Gaza e del popolo palestinese, in piazza di Porta San Paolo a Roma. L’artista, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e su temi sociali e civili, ha lanciato un messaggio di pace, umanità e speranza per un domani migliore sulle note del brano “Casa Mia ”. “Grazie a tutti per avermi invitato, grazie a voi per essere qui, ringrazio chi ha organizzato questa manifestazione di pace e cultura in questo momento di brutalità e in giustizia estrema. – ha detto Ghali – Grazie a Martina Martorano, Margherita Vicario, Non in mio nome, Medici senza frontiere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo le vere armi in mano, possiamo partire da noi. Si cominci dalla cultura e dall’educazione”: Ghali e il discorso per Gaza a “Non in mio nome”

