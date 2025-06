Abbandono rifiuti e taxisti improvvisati | multe e sequestri nella perla del lago

Nella suggestiva cornice del lago di Como, la perla lecchese si trova a fronteggiare due sfide: l’abbandono selvaggio dei rifiuti e l’esercizio abusivo di taxi non autorizzati. La polizia locale ha intensificato i controlli, imponendo multe e sequestri per tutelare il patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini. Oltre alle sanzioni, è stato imposto un obbligo di rimuovere i rifiuti entro tre ore: un passo deciso verso la tutela del nostro splendido territorio.

Multe e sequestri nella perla lecchese del lago di Como per due diverse problematiche: l’abbandono selvaggio di rifiuti e l’esercizio abusivo dell’attività di noleggio con conducente (Ncc). L'obbligo di rimuovere la spazzatura entro tre ore "Negli scorsi giorni la polizia locale del Comune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: abbandono - rifiuti - multe - sequestri

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - l'impegno delle autorità per tutelare l'ambiente e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Il sindaco pubblica l’immagine dello sporcaccione: “Chi sporca, paga” PACHINO – Il sindaco Giuseppe Gambuzza ha pubblicato su Facebook l’immagine estratta da un video che mostra un cittadino mentre abbandona rifiuti in modo illecito. «Chi sporca, paga Vai su Facebook

Varenna, stretta su rifiuti e NCC abusivi: sanzioni e sequestri dalla Polizia Locale; Raffica di multe per contrastare l'abbandono illecito di rifiuti, sanzionate 325 persone; Abbandono rifiuti, multe fino a 20.000 € e sequestro del mezzo.

Rifiuti, licenze, ricettazione: multe e sequestri per 5 sfasciacarrozze illegali - RaiNews - Rifiuti, licenze, ricettazione: multe e sequestri per 5 sfasciacarrozze illegali Campagna di controlli straordinaria dei Carabinieri Forestali: elevate sanzioni amministrative per oltre 25 mila euro. Segnala rainews.it

Abbandono dei rifiuti, più controlli. Via i cassonetti dei vestiti usati - Aumento delle tariffe (+8,7%) introdotto dall'autorità Arera. Da rainews.it