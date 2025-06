A9 uscita di Fino Mornasco chiusa per oltre 20 giorni | motivi e percorsi alternativi

A9, uscita di Fino Mornasco chiusa per oltre 20 giorni: ecco i motivi e i percorsi alternativi. Per consentire interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo, l’uscita sarà interdetta in modalità continuativa a partire dalle 22:00 di lunedì 30 giugno fino alle 5:00 di...

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo, l’uscita di Fino Mornasco sarà chiusa in modalità continuativa per oltre 20 giorni. La chiusura scatterà alle 22:00 di lunedì 30 giugno e proseguirà fino alle 5:00 di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: uscita - mornasco - chiusa - oltre

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusa per tre ore l’uscita di Fino Mornasco - Il traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso subisce un’interruzione: mercoledì 4 giugno, l’uscita di Fino Mornasco sarà chiusa dalle 21:00 alle 24:00 per lavori di manutenzione.

A9 Lainate-Como-Chiasso, un’altra settimana di chiusure notturne; L'autostrada A9 sarà chiusa tutte le notti la prossima settimana; A9 Lainate-Como-Chiasso: aggiornato l'orario delle chiusure.

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DI FINO MORNASCO - MSN - CHIASSO: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DI FINO MORNASCO Roma, 1 giugno 2025 – Sulla A9 Lainate- Secondo msn.com