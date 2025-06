A19 infernale automobilisti bloccati sotto il sole | il Codacons chiede le dimissioni di Schifani da commissario

Un'estate rovente e frustrante, mentre i pendolari affrontano ore di stop e disagio sotto il sole cocente. La recente richiesta del Codacons di dimissioni di Schifani come commissario evidenzia quanto la gestione dell’A19 sia ormai insostenibile. Con code interminabili e cantieri infiniti, è arrivato il momento di trovare soluzioni concrete per alleviare questa crisi e garantire un viaggio dignitoso a chi quotidianamente affronta questa strada.

"Code chilometriche, cantieri infiniti, disagi quotidiani. La situazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania resta drammatica, come dimostrano i 3 chilometri di coda registrati oggi, domenica 29 giugno, tra Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania, con automobilisti bloccati sotto il sole e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

