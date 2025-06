A Verona consumi in aumento per cannabis cocaina eroina ed ecstasy

A Verona si registra un inquietante aumento nei consumi di sostanze stupefacenti come cannabis, cocaina, eroina ed ecstasy. La recente Relazione annuale sulle tossicodipendenze in Italia, basata su analisi avanzate delle acque reflue di 38 città, evidenzia una tendenza preoccupante che richiede interventi immediati e strategie efficaci per contrastare questa emergenza crescente.

Aumenta il consumo di stupefacenti nella città di Verona. A confermarlo è stata la Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, presentata in settimana al Parlamento. Il documento contiene un'analisi delle acque reflue di 38 città italiane, finanziato dal dipartimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

