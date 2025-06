A tutela dei diritti dei minori nasce un patto educativo permanente

A tutela dei diritti dei minori, nasce un patto educativo permanente: un impegno condiviso tra istituzioni e comunità per garantire un futuro sicuro e sereno ai più giovani. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Monica Sansoni, rafforzando la rete di supporto per i bambini. Un passo fondamentale verso un ambiente più protettivo e inclusivo, perché ogni bambino merita attenzione e tutela.

Per garantire la tutela dei diritti dei minori nasce un "patto educativo permanente". La sindaca di Latina Matilde Celentano ha sottoscritto un protocollo d’intesa, finalizzato a creare una rete di supporto per i bambini, con la Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Monica Sansoni e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: tutela - diritti - minori - nasce

Diritti: legale padri Gpa, sentenza tutela interesse minori e crea precedente - La recente sentenza del Tribunale dei Minori di Ancona rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti legali dei padri nelle questioni di genitorialità.

? La vicenda del presunto ped*fil* in un asilo nido squarcia il velo sul delicatissimo tema della tutela dei minori rispetto ai reati ses*ual*. La Caramella Buona, che da anni tutela i diritti dei minori vittime di abus*, ritiene che sia necessario modificare la legg Vai su Facebook

La CURA nella tutela dei minori oggi: tra esperienze, diritti e nuove prospettive.; La tutela dei diritti dei minorenni nello sport; 12 milioni per progetti dedicati alla tutela dei diritti dei minori.

A tutela dei diritti dei minori nasce un patto educativo permanente - La firma dell'intesa tra il Comune di Latina, la Garante per l'infanzia della Regione Lazio e Ufficio scolastico provinciale ... latinatoday.it scrive

UNHCR - Tutela volontaria, accertamento età e protezione minori migranti - Il progetto Voluntary Guardianship, Age Assessment and Enhanced Child Protection Standards in First Reception Centers si inserisce nel partenariato attivo con UNHCR dal 2022 e per l'annualità in corso ... Lo riporta savethechildren.it