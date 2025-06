A Trecastelli Liberi di essere unici | uno spettacolo di danza tra identità poesia e libertà espressiva

Il Comune di Trecastelli è lieto di presentare "Liberi di essere unici", uno spettacolo di danza che celebra identità, poesia e libertà espressiva. Mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 21.15, Largo San Giovanni Paolo II a Ripe si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, ideato da Arianna Fratesi e Jolanta Symonowicz, per invitarci a riflettere e lasciarci coinvolgere da un'esperienza indimenticabile. Non perdete questa occasione di scoprire l'arte che unisce e libera!

