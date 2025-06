A settembre ritorna Ritmika che compie 30 anni

A settembre, Ritmika festeggia il suo trentesimo anniversario con un’edizione speciale e gratuita dedicata alla scena pop italiana contemporanea e alle nuove voci. Tre giorni di musica emozionante al PalaExpo di Moncalieri dal 5 al 7 settembre 2025, confermando il ruolo di questa location come epicentro culturale. Un evento imperdibile per gli appassionati e i curiosi, che promette di entusiasmare e rinnovare il nostro amore per la musica italiana.

Ritmika compie trent’anni e celebra il suo anniversario con un’edizione speciale e gratuita, dedicata alla scena pop italiana contemporanea e alle nuove voci. Saranno tre giorni di concerto al PalaExpo di Moncalieri. La 30ª edizione si terrà dal 5 al 7 settembre 2025, confermando come sede il PalaExpo di Moncalieri, in Piazza del Mercato, che negli ultimi anni si è affermato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A settembre ritorna Ritmika che compie 30 anni

In questa notizia si parla di: settembre - anni - ritorna - ritmika

Rinviato a settembre lo sfratto della famiglia in "nero" da 10 anni - Lo sfratto di una famiglia che vive "in nero" in via Padova 76 è stato posticipato all'11 settembre 2025.

A settembre ritorna Ritmika che compie 30 anni; I trent’anni di Ritmika; Più investimenti su Torino, dibattito promosso da Giachino.

I The Kolors faranno ballare tutta Moncalieri nella nuova edizione di Ritmika - In cartellone: Clara (5 settembre), The Kolors (6 settembre), Chiamamifaro (7 settembre), tre artisti capaci di intercettare pubblici diversi e raccontare, con linguaggi personali, le nuove ... torinoggi.it scrive

Ritmika 2025: tre concerti gratuiti per festeggiare trent’anni di festival a Moncalieri - Tre serate gratuite per festeggiare i 30 anni di Ritmika: dal 5 al 7 settembre 2025, Clara, The Kolors e Chiamamifaro in concerto al PalaExpo di Moncalieri, tra pop italiano, nuove voci e cultura cond ... Scrive mentelocale.it