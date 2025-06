A Renato ridacce Cochi | tra l' Inter e i quarti del Mondiale c' è un ex playboy passato da Roma

Dalle luci dei riflettori alle sfide sul campo, Renato Ridacce Coci ha attraversato un percorso sorprendente tra Inter e Mondiale C 232, passando da un passato da playboy a un ruolo di rilievo nel calcio. Oggi, il suo nome si associa al talento di Renato Portaluppi, protagonista del Fluminense e tra i migliori tecnici sudamericani. La sua storia, ricca di successi e risvolti personali, dimostra come il calcio possa essere un incredibile viaggio di rinascita e passione.

Renato Portaluppi oggi allena il Fluminense ed è uno dei migliori tecnici in Sudamerica. Nel 1988 invece arrivò in giallorosso come "Il Gullit bianco" ma si distinse molto di più per la vita extra campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it