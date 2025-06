A Ranzanico una mostra benefica in favore di un orfanotrofio africano gestito da bergamaschi

A Ranzanico, un’incantevole mostra benefica unisce arte e solidarietà per sostenere un orfanotrofio kenyano gestito da bergamaschi. Dal 19 al 27 luglio, il Palazzo Re si trasforma in un ponte tra Bergamo e l’Africa, ospitando pittura, scultura, musica e apericena. Un’occasione unica per abbracciare un progetto di speranza e donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Vieni a scoprire come l’arte può fare la differenza!

Bergamo abbraccia l'Africa tramite una mostra collettiva destinata a supportare il sostenimento di un orfanotrofio kenyano, l'Asante Sana Children's Home di Mambrui, posto a 16 km da Malindi. Ciò avverrà al Palazzo Re di Ranzanico, che in 5 giornate tra sabato 19 luglio e domenica 27 luglio ospiterà una mostra collettiva di pittura e e scultura, accompagnata da musica e apericena, su organizzazione della cooperativa sociale Restart-Onlus con collaborazione delle persone che supportano l'orfanotrofio. Si tratta di una delle iniziative riguardanti il progetto Mambruy, che consiste nel bisogno primario di raccogliere fondi a mezzo di piccole e grandi donazioni per aiutare l'orfanotrofio a sopperire alle continue necessità primarie giornaliere, alimentari, ricreative e mediche, oltre che a fornire un'accurata istruzione scolastica per dare ai bambini e bambine buone basi per affrontare un futuro più luminoso.

