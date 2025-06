A ognuno il suo sport. La carovana del Csi in tour con la stella Angeloni.

La carovana del Csi in tour ha portato energia e passione negli angoli più vivaci di Toscana, culminando con una tappa speciale a Marina di Massa. Tra giochi, sport e momenti di ispirazione, la presenza di Veronica Angeloni ha acceso il pomeriggio con la sua esperienza e il suo entusiasmo. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come lo sport unisca e sproni giovani e adulti. E così, l’onda di entusiasmo continua a coinvolgere tutta la comunità.

Si è conclusa con la tappa del Parco del Magliano, a Ronchi, la “due giorni” che ha visto presente nei due capoluoghi la “carovana” del Csi in tour, il villaggio gonfiabile dello sport, organizzato dal Csi Toscana in collaborazione con i comitati provinciali di tutta la regione. Tappa speciale dunque a Marina di Massa con l’atleta Veronica Angeloni ex pallavolista della Nazionale italiana che ha impreziosito la parte pomeridiana dell’evento intrattenendo con insospettabile charme e feeling i numerosi giovani e giovanissimi che pendevano direttamente dalle sue labbra sia per i consigli tecnici che comportamentali per iniziare la carriera con il piede giusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it