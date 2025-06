A Novara in un solo anno sono stati scoperti 174 evasori totali

a Novara, in un solo anno, sono stati scoperti 174 evasori totali, segnando un importante passo nella lotta all'illegalità. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha intensificato l'azione, con oltre 1.380 interventi e quasi 300 indagini volte a contrastare reati economici, evasione fiscale e infiltrazioni criminali nell’economia locale. Tra le attività più rilevanti spiccano l’individuazione di 174 evasori totali, un segnale forte di trasparenza e legalità in città.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Novara ha condotto più di 1.380 interventi e quasi 300 indagini per contrastare reati economici, evasione fiscale e infiltrazioni criminali nell’economia locale. Tra le attività più rilevanti spiccano l’individuazione di 174. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: novara - anno - sono - stati

Bimba di 14 mesi scomparsa da più di un anno rintracciata a Novara - Una bimba di soli 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, è stata rintracciata a Novara. La Polizia di Stato ha avviato indagini nei confronti di tre persone per maltrattamenti, abbandono di minore e lesioni personali.

Si terranno oggi alle 16, nella parrocchia di Sant'Anna, i funerali del carabiniere di 29 anni di Altamura, Giuseppe Livrieri, in servizio a Biandrate (Novara), dove la mattina del 30 maggio è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Come atto dovuto, la Proc Vai su Facebook

Agnelli & C. scappano dal processo e patteggiano: risarciranno le parti civili e avranno condanne inferiori ai 2 anni. Morale: imbrogliare e vincere gli scudetti barando alla fine paga Il 22 settembre il GUP deciderà se accettare o meno l'accordo raggiunto tra M Vai su X

Novara, il Comune sfratta la scuola di danza: la sede ora è assegnata con bando; Psicosetta delle Bestie a Novara, cosa dicono le motivazioni della sentenza: la Procura ricorre in Appello; Novara, ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da un anno: viveva in stato di abbandono ed è risultata positiva a cocaina.

Aou Novara. Il 2019 anno record per i trapianti di cellule staminali ematopoietiche - Nel 2019 l’Ematologia ha raggiunto la cifra “record” di 50 trapianti in un anno (nel 2018, i trapianti erano stati 37, pari ad un aumento percentuale del 35% in 12 mesi). Riporta quotidianosanita.it

A Novara l'inaugurazione dell'anno sportivo del Coni - RaiNews - Come atleti dell'anno sono stati premiati Giorgio Malan, bronzo nel pentathlon moderno a Parigi, Lorenzo Sonego, vincitore della Coppa Davis 2023, e Diego Colombari, specialista di handbike. Lo riporta rainews.it