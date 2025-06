A Monreale la nuova sede delle associazioni ConViVi L’Autismo e Diversa Mente

A Monreale, l’attesa è finita: le associazioni “Con.Vi.Vi. L’Autismo” e “Diversa Mente” inaugurano la loro nuova sede nell’ex-mattatoio, un simbolo di rinascita e inclusione. Un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, cittadini e figure di spicco, sottolineando l’impegno della comunità verso una città più solidale e accogliente. Questo traguardo rappresenta un passo importante verso un futuro di maggiore integrazione e supporto per tutti.

Monreale – Le associazioni "Con.Vi.Vi. L'Autismo" e "Diversa Mente" finalmente hanno una sede, nell'ex-mattatoio, a Monreale. Ieri si è svolta l'inaugurazione che ha segnato un momento molto importante di inclusione per tutta la città, con la partecipazione di istituzioni e tantissimi cittadini. Fra gli altri, erano presenti l'assessore Nadia Battaglia, i consiglieri comunali Santina Alduina, .

