A Milano spuntano questi cartelli | ultima vergogna a sinistra

A Milano, un gesto grave e inaccettabile ha scosso la città: cartelli xenofobi comparsi tra il 24 e il 25 giugno, con insulti rivolti agli israeliani. Fortunatamente, sono stati prontamente rimossi, e il sindaco Sala si è mobilitato, mantenendo un dialogo aperto con l’Ambasciata israeliana. Sei giovani attivisti sono stati fermati, ma dietro questa provocazione si nasconde un piano studiato con precisione. La città reagisce con fermezza, ribadendo i valori di rispetto e tolleranza.

I cartelli affissi nella notte tra il 24 e il 25 giugno in diverse zone di Milano con su scritto “Israeli not welcome”, ossia “Gli israeliani non sono i benvenuti”, sono stati rimossi, e il sindaco Sala, a quanto s’apprende, è in costante contatto con l’Ambasciata israeliana. I fermati sono sei ragazzi, tre donne e tre uomini. I giovani attivisti sono stati trovati con altro materiale pronto da affiggere. Nessuna improvvisazione da parte di chi ha organizzato il blitz notturno. Un chiaro sintomo della delicata situazione che Milano e molte altre città d’Italia stanno vivendo da quel maledetto 7 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - A Milano spuntano questi cartelli: ultima vergogna a sinistra

In questa notizia si parla di: milano - cartelli - spuntano - ultima

Milano è città Medaglia d'Oro della Resistenza, anche nei cartelli - Milano si tinge di storia e orgoglio: i nuovi cartelli che dichiarano la città "Medaglia d'Oro della Resistenza" celebrano un passato che continua a ispirare.

In edicola con #Prealpina #Tragedia | Scontro in moto, muore a 34 anni #Varese | Città sporca, spuntano cartelli di protesta #Varese | Ferie non godute, ex dirigente fa causa alla Provincia #bustoarsizio | Piano di illuminazione per piazza Garibaldi #Malpe Vai su Facebook

A Milano spuntano questi cartelli: ultima vergogna a sinistra | .it; “Israeli not welcome”, a Milano spuntano cartelli anti-israeliani – IL VIDEO; «Gli Israeliani non sono benvenuti»: a Milano spuntano i cartelli anonimi.

«Gli Israeliani non sono benvenuti»: a Milano spuntano i cartelli anonimi - A Milano sono spuntati dei cartelli blu con la scritta: «Israeli not welcome». Segnala msn.com

“Israeliani non graditi”: cartelli anonimi apparsi in giro per Milano. Accertamenti su sei ragazzi - Polemiche c’erano state poche settimane fa per un analogo cartello appeso fuori da una merceria in via Moscova. Da milano.repubblica.it