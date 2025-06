A luglio arrivano Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 | i loro segreti a pochi giorni dal lancio

Sei pronto a scoprire tutto sui nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7? A soli 10 giorni dal grande debutto, i rumors più intriganti si fanno sempre più insistenti, svelando dettagli sorprendenti su questi innovativi dispositivi. Preparatevi a un’immersione nel mondo delle novità foldable che rivoluzioneranno il vostro modo di vivere la tecnologia: ecco tutto quello che si sa finora.

Mancano 10 giorni esatti al lancio di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: è il momento di mettere insieme tutti i rumor trapelati finora. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - A luglio arrivano Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7: i loro segreti a pochi giorni dal lancio

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy - fold7 - flip7

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Il mercato degli smartphone pieghevoli si prepara a vivere una rivoluzione estetica con i prossimi Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7. Vai su Facebook

Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 in arrivo il 9 luglio all’Unpacked #Android16 #Foldable #GalaxyWatch8 #GalaxyZFlip7 #GalaxyZFlip7FE #GalaxyZFold7 #OneUI8 #Samsung #SmartphonePieghevoli #TechNews https://ceotech.it/galaxy-z-fold-7-e-flip-7-in-arrivo-il-9-lu Vai su X

Un leak svela il periodo d'uscita di Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 e Galaxy G Fold; Periodo rovente per Samsung: i nuovi pieghevoli arriveranno quasi “subito”, mentre la One UI 8 è sempre più vicina; A luglio arrivano Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7: i loro segreti a pochi giorni dal lancio.

Al Galaxy Unpacked di luglio Samsung potrebbe svelare anche il suo primo trifold - Il tradizionale evento Unpacked estivo, previsto per l'inizio di luglio, sarà l'occasione in cui il colosso co ... Riporta hdblog.it

Un leak svela il periodo d'uscita di Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 e Galaxy G Fold - Poco più di una settimana ci separa dall'evento Galaxy Unpacked, che rappresenterà senz'altro la migliore occasione per togliere il velo ai nuovi pieghevoli di Samsung, rispettivamente Galaxy Z Flip7, ... Lo riporta msn.com