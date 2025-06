A Longiano si potenzia la rete del gas via ai lavori | investimento da 230 mila euro

A Longiano si rafforza la rete del gas grazie a un investimento di 230 mila euro. Lunedì partiranno i lavori di Hera per installare circa 710 metri di nuova linea di distribuzione, migliorando così l'accesso al gas per le abitazioni e le imprese di via Caselle. Questo intervento rappresenta un passo importante verso una comunità più efficiente e moderna, garantendo comfort e sicurezza a residenti e attività.

Lunedì inizierà la prima fase dei lavori di Hera per l’installazione della rete del gas a servizio delle abitazioni di via Caselle nel Comune di Longiano. Verrà avviata la posa della linea di distribuzione del gas lunga circa 710 metri per servire le numerose case e aziende sparse lungo la via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

