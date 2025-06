A lezione da Jim Jarmush | La musica come il cinema Ma è un’arte più pura

Jim Jarmusch, il maestro che trasforma musica e cinema in un'arte pura, torna a Bologna dopo 39 anni per condividere la sua visione unica. Un’occasione irripetibile, celebrata da Gian Luca Farinelli, che ha reso omaggio a questo grande artista nel festival di quest’anno. Con l’annuncio del suo nuovo film, "Father Mother Brother Sister", l’attesa si fa ancora più emozionante. La magia di Jarmusch continua a sorprendere e ispirare.

"Abbiamo fatto questo festival 39 anni fa solo per un motivo, per aver qui un giorno Jim Jarmusch!": Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e co-direttore del Cinema Ritrovato, che finisce oggi, è molto emozionato. Jarmusch è per la prima volta sotto le Due Torri. Dove annuncia che in autunno uscirĂ il suo nuovo film, un trittico. Dovrebbe andare in concorso a Venezia e intitolarsi Father Mother Brother Sister. Il regista americano settantaduenne, che ha firmato film iconici come Stranger than Paradise, Daunbailò, Ghost Dog, Dead Man, Solo gli amanti sopravvivono (lo presenta mercoledì in piazza Maggiore), risponde con la sua nota ironia: "Avete fatto un grande errore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net