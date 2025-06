A Lecce a piedi | maglia dell’Atalanta alla vedova del fisioterapista Fiorita

In un gesto di profondo affetto e rispetto, Claudio Allievi ha percorso a piedi da Roma a Lecce per rendere omaggio alla memoria di Azzurra Fiorita, vedova del fisioterapista scomparso. La sua emozionante camminata culmina nel gesto simbolico di consegnare la maglia dell’Atalanta, squadra che amava il marito, rafforzando così il legame tra passione sportiva e sentimento umano. Una storia che tocca il cuore di tutti, dimostrando come il calcio possa unire le persone anche nei momenti più difficili.

LA STORIA. Claudio Allievi è andato a piedi da Roma in Puglia per omaggiare Azzurra Fiorita della maglia nerazzurra in memoria del marito morto alla vigilia del match Atalanta-Lecce il 24 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Lecce a piedi: maglia dell’Atalanta alla vedova del fisioterapista Fiorita

