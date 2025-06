A Kansas City il primo stadio costruito esclusivamente per il calcio femminile

In Kansas City nasce un nuovo capitolo dello sport femminile con il Cpkc Stadium, il primo impianto al mondo dedicato esclusivamente al calcio femminile. Grazie all’investimento di 140 milioni di dollari di Chris e Angie Long, la squadra Kansas City Current sta riscrivendo le regole del successo, raggiungendo ricavi storici nel 2024. Un esempio di come innovazione e passione possano cambiare il panorama sportivo femminile, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Il Cpkc Stadium, il primo stadio al mondo costruito appositamente per una squadra sportiva femminile, sta ridefinendo il successo nella National Women's Soccer League (Nwsl). Forbes racconta che grazie all'investimento privato di 140 milioni di dollari da parte di Chris e Angie Long, proprietari del Kansas City Current, la squadra ha raggiunto 36 milioni di dollari di ricavi nel 2024, un risultato record che supera di quasi quattro volte la media della lega. La visione dei proprietari: un investimento che porta frutti Chris e Angie Long, co-fondatori di Palmer Square Capital Management, hanno portato la loro esperienza finanziaria nel mondo dello sport dopo aver acquisito la franchigia nel 2020.

