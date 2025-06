A Fano anche oggi auto da sogno

Anche oggi, Fano si trasforma in un paradiso per gli amanti delle auto d’epoca. La mostra celebrativa dei 65 anni del Motor Club “Lucio Ricci” ha conquistato il cuore degli appassionati, culminando con un emozionante autoraduno tra le splendide colline fanesi. Un viaggio nel passato che rende omaggio a sette Fiat storiche e alla passione senza tempo per le automobili d’epoca, un evento da non perdere per gli appassionati di motori.

Un tuffo nella storia dell'automobilismo e un omaggio a una delle realtà più longeve e amate dagli appassionati di motori: si chiude oggi al Fanocenter la mostra celebrativa per i 65 anni del Motor Club "Lucio Ricci", appuntamento clou di una settimana all'insegna delle auto d'epoca, culminata con il grande autoraduno in programma questa mattina con partenza dal parcheggio Papillon e si snoderà tra le colline fanesi. Sette le Fiat storiche esposte all'interno della galleria, tutte perfettamente conservate e appartenenti ai soci del club. Un viaggio visivo e culturale lungo cinquant'anni, dagli anni Venti fino agli anni Settanta, scandito da carrozzerie d'altri tempi, finiture impeccabili e schede tecniche che raccontano molto più di semplici dati: svelano storie, passioni e un'eredità tutta italiana nel design e nella meccanica.