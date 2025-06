A che punto è il programma nucleare iraniano L'AIEA | Teheran potrebbe arricchire l'uranio in pochi mesi

Il programma nucleare iraniano si trova in una fase critica, con l'AIEA che segnala un potenziale ritorno alla produzione di uranio arricchito entro pochi mesi. Nonostante le affermazioni della Casa Bianca sulla distruzione dei siti, Grossi evidenzia danni significativi ma non totali, lasciando aperta la possibilitĂ che Teheran possa riprendere le operazioni in tempi rapidi. La situazione rimane estremamente delicata e in evoluzione: scopriamo cosa potrebbe succedere prossimamente.

Nonostante la Casa Bianca abbia detto che i siti nucleari iraniani sono stati distrutti nei 12 giorni di guerra con Israele il capo dell'AIEA Rafael Grossi ha fornito una versione diversa: "Ci sono stati danni significativi, ma non completi. Possono avere, entro pochi mesi, direi, centrifughe operative per la produzione di uranio arricchito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: “Teheran potrebbe tornare presto ad arricchire uranio” - La crescente tensione tra Iran e Aiea rischia di compromettere ulteriormente gli sforzi per il controllo nucleare globale.

Si può aggiungere che #Trump, nel 2018, ha “affondato” l’accordo sull’uranio arricchito negoziato da Obama nel 2015 che piazzava il programma dell #Iran sotto il controllo dell #AIEA (o IAEA). Da lì sono partiti i problemi di oggi che vedono coinvolti #Usa, #Is Vai su X

Una colonna di fumo che si alza dal sito nucleare di Natanz, la piĂą importante centrale iraniana dove viene arricchito l'uranio che secondo Israele in pochi mesi potrebbe portare all'atomica iraniana. Nella notte Israele ha lanciato una serie di attacchi contro i si Vai su Facebook

