A che punto è il programma nucleare iraniano L’AIEA | Teheran potrebbe arricchire l’uranio in pochi mesi

Il programma nucleare iraniano si trova in una fase cruciale: secondo l'AIEA, Teheran potrebbe avere centrifughe funzionanti per arricchire uranio in pochi mesi. Mentre la Casa Bianca sostiene che i siti siano stati distrutti, Grossi avverte di danni significativi ma non totali, lasciando aperta la possibilità di un rapido ripristino. La questione si fa ancora più delicata: quanto tempo avrà l'Occidente per intervenire?

Nonostante la Casa Bianca abbia detto che i siti nucleari iraniani sono stati distrutti nei 12 giorni di guerra con Israele il capo dell'AIEA Rafael Grossi ha fornito una versione diversa: "Ci sono stati danni significativi, ma non completi. Possono avere, entro pochi mesi, direi, centrifughe operative per la produzione di uranio arricchito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uranio - aiea - pochi - mesi

Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: “Teheran potrebbe tornare presto ad arricchire uranio” - La crescente tensione tra Iran e Aiea rischia di compromettere ulteriormente gli sforzi per il controllo nucleare globale.

#Iran, l’Aiea: “uranio arricchito forse spostato, Teheran può riprendere il programma #nucleare entro pochi mesi”, la versione di #Trump Vai su Facebook

#Iran, l’Aiea: “uranio arricchito forse spostato, Teheran può riprendere il programma #nucleare entro pochi mesi”, la versione di #Trump Vai su X

A che punto è il programma nucleare iraniano. L'AIEA: Teheran potrebbe arricchire l'uranio in pochi mesi; Iran, l’Aiea avverte: “Entro qualche mese nuovo arricchimento di uranio, danni significativi, ma non completi”; Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: Teheran potrebbe tornare ad arricchire uranio.

A che punto è il programma nucleare iraniano. L’AIEA: “Teheran potrebbe arricchire l’uranio in pochi mesi” - Nonostante la Casa Bianca abbia detto che i siti nucleari iraniani sono stati distrutti nei 12 giorni di guerra con Israele il capo dell'AIEA Rafael Grossi ... Scrive fanpage.it

Iran, l’Aiea: “Entro qualche mese nuovo arricchimento di uranio” - Possono avere entro pochi mesi centrifughe operative per la produzione di uranio arricchito", ... Secondo affaritaliani.it