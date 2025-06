A che ora la F1 su TV8 oggi GP Austria 2025 | programma gara differita in chiaro

Se sei appassionato di Formula 1 e vuoi scoprire tutto sul Gran Premio d'Austria 2025, non perderti la gara in differita su TV8! Domenica 29 giugno, alle ore 20:00, potrai rivivere le emozioni di un'edizione che promette sorprese e adrenalina, dall’autodromo di Spielberg. La storia di questa corsa, nata sotto l’egida di miti come Jochen Rindt, continua a vivere grazie alla passione dei fan e agli interessi economici che ne determinano il fascino.

Il Gran Premio di Austria 2025 di F1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 29 giugno. Si correrà nell'autodromo di Spielberg e sarà la trentasettesima edizione iridata dell'appuntamento, il quale ha sempre vissuto di alti e bassi a seconda degli interessi economici del Paese alpino nell'ambito motoristico, dettati dai piloti prima e dalle aziende poi. Nato su impulso della popolarità di Jochen Rindt, l'evento è sopravvissuto soprattutto grazie all'ascesa di Niki Lauda, uscendo poi dal calendario a fine anni '80. Il tentativo di resuscitarlo a cavallo di XX e XXI secolo è finito male, ma i forti investimenti della Red Bull, addirittura diventata proprietaria dell'impianto in cui si gareggia, hanno portato all'attuale epoca d'oro.

