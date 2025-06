A Cerisano la musica diventa racconto | applausi e commozione per l’omaggio a Pino Daniele

A Cerisano, la musica si trasforma in un racconto emozionante: applausi e commozione hanno avvolto il pubblico nell’evento dedicato a Pino Daniele. Venerdì 27 giugno, nel cuore del borgo, “Tutto cresce e se ne va” ha regalato una serata magica, unendo narrazione e musica senza tempo. Un’esperienza che resterà impressa, dimostrando come le note possano diventare parole e le parole musica, nel rispetto di un grande artista.

Una serata densa di emozioni e musica senza tempo ha incantato Cerisano, dove venerdì 27 giugno è andato in scena “Tutto cresce e se ne va”, concerto-racconto dedicato a Pino Daniele. L’evento, ospitato nel cuore del borgo nell’ambito dell’anteprima della 31ª edizione del Festival delle Serre, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. Prodotto dalla compagnia Scena Verticale, lo spettacolo ha saputo intrecciare narrazione teatrale e musica in un’unica trama emotiva. Sul palco Sasà Calabrese, Arturo Blundi, Dario De Luca, Francesco Montebello, Daniele Moraca, Roberto Musolino, Arturo Blandi e Francesco Montebello hanno reso omaggio al cantautore napoletano con un’esibizione intensa, autentica e partecipata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Cerisano la musica diventa racconto: applausi e commozione per l’omaggio a Pino Daniele

