a caccia dei furbetti dei rifiuti alia ispettori al lavoro nelle strade

a caccia dei furbetti dei rifiuti, gli ispettori di Alia sono al lavoro nelle strade di Prato. Con un tasso di raccolta differenziata del 70,6%, la città si conferma tra i Comuni più virtuosi della Toscana. Questi dati positivi potrebbero migliorare ancora, riducendo ulteriormente la frazione estranea e potenziando così il sistema di riciclo. Questa sfida richiede impegno continuo e collaborazione da parte di cittadini e istituzioni.

In termini di raccolta differenziata, Prato si conferma fra i Comuni più virtuosi della Toscana (soprattutto per quanto concerne i capoluoghi di provincia) raggiungendo il 70,6%. Dati positivi, quelli registrati da Alia, che potrebbero in teoria crescere ulteriormente abbassando ancora di più le percentuali di "frazione estranea", ossia quei materiali che vengono erroneamente conferiti insieme ai rifiuti che potrebbero essere riciclati. Questa, se non altro, è la sensazione che si ha anche sulla base dell'attività degli ispettori ambientali, attivi anche sul territorio pratese. Compito degli ispettori è quello di controllare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza (e di sanzionare eventuali errori).