571 mila euro al giorno sic! benefit extralusso e jet privato Cristiano Ronaldo resta all’Al-Nassr | ecco quanto guadagnerà con il rinnovo da record

Cristiano Ronaldo, il fenomeno mondiale, ha deciso di restare all’Al-Nassr, confermando il suo impegno con un rinnovo da record che gli garantirà un guadagno di oltre 571 mila euro al giorno tra benefit esclusivi e jet privato. La sua decisione di rimanere in Arabia Saudita manda un messaggio chiaro: il portoghese continua a scrivere la propria leggenda, consolidando il ruolo di protagonista nel panorama calcistico internazionale e nella rinascita del calcio saudita.

«Questo capitolo è finito». Sono bastate quattro parole, pronunciate da Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, per mandare nel panico i tifosi dell’ Al-Nassr e più in generale l’intera Saudi Pro League. L’idea di perdere il volto simbolo della rinascita del calcio saudita — e il testimonial perfetto in vista del Mondiale del 2034 — era semplicemente inaccettabile. E infatti, alla fine, CR7 non andrà da nessuna parte: ha firmato un nuovo contratto biennale, che lo legherà al club fino all’età di 42 anni. Un accordo che, secondo il Sun, rappresenta il più ricco della storia dello sport, con un valore complessivo di circa 570 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online

