3DS T-Rex Game 1.30 per Nintendo 3DS | Un Classico di Chrome Ora Portatile!

immergerti nel mondo di questa avvincente avventura senza mai uscire dal palmo della tua mano. Pronto a sfidare il deserto e a superare i cactus? Con il T-Rex Game 3DS, il divertimento è assicurato ovunque tu sia!

Hai mai giocato al famosissimo T-Rex Game, il simpatico dinosauro che salta cactus mentre sei offline su Google Chrome? Ora puoi divertirti con questo gioco ovunque, grazie alla versione nativa per Nintendo 3DS! Cos’è il T-Rex Game 3DS?. Si tratta di un clone fedele del gioco del T-Rex di Chrome, ottimizzato per funzionare direttamente sulla tua console portatile. Con controlli semplici e una grafica essenziale ma riconoscibile, potrai sfidare te stesso a battere il tuo record di punteggio ovunque ti trovi! Controlli Intuitivi. A per saltare. B per abbassarti o cadere più velocemente durante un salto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net