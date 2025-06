29 giugno 1440 la Battaglia di Anghiari e il mistero dell’affresco di Leonardo

Il 29 giugno 1440, la Piana di Anghiari fu teatro di una battaglia epica che avrebbe cambiato il corso della storia toscana e italiana. Mentre oggi le spiagge sono affollate di vacanzieri sotto un sole cocente, nel passato questa terra si macchiava di sangue e di mistero, soprattutto legato all’affresco di Leonardo, ancora avvolto nel segreto. Un evento che ancora oggi alimenta discussioni e curiosità .

Firenze, 29 giugno 2025 – Oggi in Toscana è un giorno dal caldo rovente e dalle spiagge affollate. Ma in questo stesso giorno, del 1440, la terra della piana a est di Anghiari era calda, oltre che del sole estivo, anche del sangue che venne versato. Oggi è l'anniversario infatti di una delle battaglie più famose del XV secolo in Italia, importante perché segnò un punto di svolta per la Toscana negli equilibri politici dell'Italia rinascimentale. La vittoria della Repubblica Fiorentina contro il Ducato di Milano influenzò i confini territoriali e consolidò il potere di Firenze nella regione. Tuttavia questa battaglia è famosa anche per un altro motivo: l'essere stata ritratta da Leonardo da Vinci in un famoso affresco incompiuto su cui aleggia il mistero.