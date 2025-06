28 anni dopo visto dal punto di vista di Alfie Williams interprete di Spike il protagonista dodicenne del film

Venti anni dopo il celebre "28 giorni dopo", il nostro sguardo si accende di nuove speranze e paure con "28 anni dopo". Questa volta, Alfie Williams, interprete del brillante Spike, ci porta nel cuore di un'Inghilterra devastata da un virus che trasforma gli umani in zombi furiosi e sconvolti. Un racconto intenso che rivela la rinascita di una generazione e l'emergere di una nuova stella del cinema britannico. Il futuro è nelle sue mani.

Circa vent'anni fa, 28 giorni dopo ha fatto scoprire al mondo il talento dell'allora ventenne Cillian Murphy. Oggi, grazie a 28 anni dopo, è nata un'altra stella. Si tratta di Alfie Williams e dĂ vita al coprotagonista adolescente dell'ultimo episodio dell'attesissima saga di Danny Boyle e Alex Garland. A farla breve, il Regno Unito si trova sconvolto da un virus che ha trasformato gran parte delle persone in zombi incazzati e poco vestiti. *28 anni dopo* non è il film di zombie che avevamo immaginato e, nell'essere piĂą emotivo, è anche meglio Il sequel tardivo della saga zombie di Danny Boyle in cui il Regno Unito è invaso da mostri infettati dalla rabbia, è profondamente umano e uno dei film piĂą sorprendentemente commoventi del 2025 Nello specifico, Alfie Williams interpreta il dodicenne Spike, che vive sull'Isola Sacra, un isolotto in cui si è rifugiato uno sparuto gruppo di sopravvissuti, insieme al padre Jamie, interpretato da Aaron Taylor-Johnson e alla madre Isla, personaggio affidato a Jodie Comer, ben lontano dal pericolo e dalla devastazione della madrepatria.

«Cillian Murphy dovrebbe fare il suo atteso ritorno nel ruolo di Jim.» 28 anni dopo riapre le porte al mondo degli infetti creato da Danny Boyle, portandoci quasi trent'anni avanti rispetto agli eventi di 28 giorni dopo.

