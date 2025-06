24 Ore Spa BMW tiene testa a Lamborghini e Ferrari a metà gara

La 24 Ore di Spa-Francorchamps si trasforma in un palcoscenico emozionante, dove BMW Motorsport sfida con forza Lamborghini e Ferrari, scrivendo un nuovo capitolo nella storia del GT World Challenge Europe. Con strategie impeccabili e coraggio senza precedenti, i protagonisti si contendono la vetta, dimostrando che questa gara è molto più di una corsa: è una battaglia epica tra eccellenze. La sfida continua...

BMW Motorsport prende il comando della 24 Ore di Spa-Francorchamps, terzo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS. ROWE Motorsport, grazie ad un pit perfetto in occasione dell’ottava neutralizzazione, ha passato la concorrenza e con Phillip EngDan HarperMax Hesse resta ancora in vetta con pochi secondi di scarto nei confronti della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 GRT di Mirko BortolottiLuca EngstlerJordan Pepper. La Lamborghini n. 63 è l’unica vettura bolognese rimasta in azione in seguito ad un problema tecnico (servosterzo) per l’auto n. 163 Vincenzo Sospiri Racing, protagonista assoluta nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Oasport.it