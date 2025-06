21enne trovato morto nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano | ucciso con un colpo al torace

Una tragedia scuote il Lodigiano: un giovane di 21 anni, originario di Avezzano, è stato trovato senza vita nei campi vicino all’autostrada del Sole, vittima di un colpo al torace. La sua scomparsa, avvenuta da venerdì, ha suscitato grande preoccupazione e inquietudine tra la comunità. Mentre i carabinieri lavorano per fare luce sull’accaduto, si apre un’indagine per far chiarezza su questa drammatica vicenda.

Il corpo di un ragazzo di 21 anni, di origini marocchine e residente ad Avezzano (L'Aquila), è stato ritrovato nella serata di ieri nei campi vicino l’Autostrada del Sole, tra i paesi di Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi). Il giovane, di cui si erano perse le tracce da venerdì, sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace. Sul posto stanno operando i carabinieri del reparto scientifico di Lodi. Secondo le prime informazioni, l'allarme è stato lanciato dalla madre del ragazzo che sarebbe stata informata dell'omicidio da due amici del giovane, che l’avrebbero accompagnata sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - 21enne trovato morto nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano: ucciso con un colpo al torace

In questa notizia si parla di: campi - vicino - ucciso - colpo

Lodi, 21enne ucciso con un colpo di arma da fuoco: il corpo trovato nei campi vicino alla A1 - Una tragedia scuote Lodi: un ragazzo di appena 21 anni viene trovato morto nei campi vicino all'A1, ucciso con un colpo di arma da fuoco.

FATALE UNA PISTOLETTATA AL COLLO Foggia, uomo ucciso con un colpo al collo: droga sullo sfondo, il killer forse seduto accanto. La vittima lascia 7 figli Vai su Facebook

Lodi, 21enne ucciso con un colpo di arma da fuoco: il corpo trovato nei campi vicino alla A1; 21enne trovato morto nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano: ucciso con un colpo al torace; Il cadavere di un 21enne ritrovato nei campi vicino all’A1 nel Lodigiano: ucciso a colpi di pistola.

21enne ucciso trovato nei campi vicino A1, nel Lodigiano - Nei campi vicino l'Autostrada del Sole all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi), è stato ritrovato il cadavere di un 21enne marocchino che risiedeva a Avezzano (L'Aquila), ucciso con un colpo di arma da ... Da ansa.it

Ragazzo di 21 anni ucciso, il cadavere trovato nei campi vicino l'A1 all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi): è giallo - Nei campi vicino l'Autostrada del Sole all'altezza di Pieve Fissiraga, è stato ritrovato il cadavere di un 21enne marocchino che risiedeva a ... Scrive ilgazzettino.it