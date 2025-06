16enne morto in scooterpreso il pirata

Una tragedia scuote Mondragone: un ragazzino di 16 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un'auto guidata da un presunto pirata della strada, subito dopo la fuga. Grazie a immagini di videosorveglianza e testimonianze, i carabinieri hanno fermato Pietro Cascarino, 53 anni, collegato alla camorra. La giustizia ora farà il suo corso per fare chiarezza su questa drammatica vicenda.

11.48 I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che a Mondragone (Caserta) ha travolto con l'auto un 16enne a bordo del suo scooter - poi morto in ospedale - prima di fuggire. Si tratta di Pietro Cascarino, 53 anni, pregiudicato ritenuto vicino al clan camorristico La Torre. L'uomo è stato fermato a Perugia per omicidio stradale. Determinanti le immagini di videosorveglianza e le testimonianze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

++ 16enne morto in scooter: fermato il pirata, è pregiudicato ++. L'arresto a Perugia, l'investimento a Mondragone nel casertano #ANSA

Travolto da un'auto mentre era in scooter, Luigi è morto a soli 16 anni. Il conducente è fuggito senza soccorrerlo. L'intera città piange un ragazzo pieno di vita, mentre è caccia all'auto pirata. Un dramma che spezza il cuore. #LuigiPetrella #incidente #autoPirat

