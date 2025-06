Zucchero all’Arena di Verona 2024 | nuove date per l’Overdose D’Amore Tour

Zucchero "Sugar" Fornaciari torna a farci sognare con il suo inconfondibile sound, e questa volta all’Arena di Verona per l’attesissimo “Overdose d’Amore Tour” 2024. Dopo un successo clamoroso, il bluesman italiano aggiunge una nuova data al suo calendario, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere la magia di Zucchero dal vivo: l’appuntamento è il 28 settembre 2024, solo all’Arena di Verona!

Zucchero “Sugar” Fornaciari torna a incantare il pubblico italiano con il suo attesissimo ritorno live all’Arena di Verona. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’artista annuncia una nona data nel prestigioso anfiteatro veneto, in programma il 28 settembre 2024, che si aggiunge agli altri spettacoli già sold out. Zucchero in concerto all’Arena di Verona: tutte le date 2024. Il legame tra Zucchero e l’Arena di Verona si rinnova con una serie di concerti-evento in una delle location più suggestive d’Italia. Queste le date confermate del tour “Overdose D’Amore” all’Arena: 16 settembre 2024 – Arena di Verona. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com