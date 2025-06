Zona logistica semplificata Zappaterra Pd | Non possiamo escludere un' area strategica

La proposta della consigliera regionale Marcella Zappaterra apre un nuovo capitolo per lo sviluppo economico della zona di Portomaggiore e Persico, evidenziando l'importanza di valorizzare aree strategiche per rafforzare la logistica e l’occupazione. La richiesta di includere queste realtà nella Zona logistica semplificata regionale rappresenta un passo deciso verso un futuro più prospero e competitivo, in cui le potenzialità locali trovano il giusto riconoscimento.

La consigliera regionale Marcella Zappaterra ha depositato un'interrogazione per chiedere alla Giunta dell'Emilia-Romagna di attivarsi per includere il Comune di Portomaggiore e in particolare l'area produttiva di Persico nella Zona logistica semplificata regionale, istituita con Decreto della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Zona logistica semplificata, Zappaterra (Pd): Non possiamo escludere un'area strategica.

