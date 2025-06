Zico in trasferta scova mezzo kg di marjiuana

Un blitz delle forze dell’ordine a Levico ha portato all’arresto di un uomo con un importante ritrovamento di marijuana e attrezzature per la coltivazione. La scena, frutto di un’attenta operazione dei carabinieri con supporto cinofilo, evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga. Un risultato che sottolinea come la lotta alla criminalità sia costante e in prima linea.

È finito in manette un uomo residente a Levico, in provincia di Trento. Nei giorni scorsi, ha ricevuto la visita dei carabinieri di Borgo Valsugana assieme ai colleghi cinofili di Torreglia. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana e materiale vario per la coltivazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mezzo - zico - trasferta - scova

Preso spacciatore in trasferta con mezzo chilo di droga - Il Giorno - Preso spacciatore in trasferta con mezzo chilo di droga Il giovane sanzionato anche per aver violato il Dpcm. Da ilgiorno.it

Mezzo chilo di marijuana dietro l'armadio, lo scova il fiuto del cane antidroga - RaiNews - Mezzo chilo di marijuana dietro l'armadio, lo scova il fiuto del cane antidroga Arrestato dai Carabinieri un uomo di Condrò ... Scrive rainews.it